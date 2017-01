Lucian Croitoru (BNR): Politica fiscala a lui Trump va face ca dolarul sa se aprecieze

"Politica fiscala, pentru ca va stimula cresterea economica, ceea ce va duce la inflatie, va face sa creasca ratele dobanzii in SUA, iar o crestere a ratei dobanzii va face ca dolarul sa se aprecieze. In tarile emergente, cum e si Romania, aceasta apreciere a dolarului comparativ cu leul pe de-o parte va stimula exporturile, ceea ce e un efect pozitiv pentru cresterea economica din Romania, dar pe de alta parte, ar putea crea (...) probleme cu lichiditatea din piata, prin depreciere, vor tensiona bilanturile si o depreciere a leului ar adauga presiuni inflationiste", considera Lucian Croitoru.Potrivit consilierului guvernatorului BNR, Trump vrea sa accelereze cresterea economica atat prin stimularea cheltuielilor militare, cat si prin pe cheltuielile cu infrastructura.In acelasi timp, noul presedintele al SUA, revine la protectinism, adica taxe in legatura cu importurile: "Daca va promova acest lucru, atunci va limita importurile din alte tari. Vor avea de suferit cei care exportau in SUA. (¬) Pe termen lung protectionismul nu este benefic niciunde", a adaugat Lucian Croitoru.Cancelarul german Angela Merkel a avertizat sambata impotriva tendintelor protectioniste atribuite presedintelui ales Donald Trump, amintind exemplul crizei financiare din 2008 si insistand asupra necesitatii de a "avansa impreuna", potrvit AFP.Victoria lui Donald Trump in alegerile prezidentiale americane a dus la aprecierea dolarului, inclusiv fata de euro, iar continuarea tendintei va determina accelerarea inflatiei in zona euro peste asteptarile Bancii Centrale Europene (BCE), potrivit unei analize a Oxford Economics, transmite Bloomberg.Rata inflatiei din zona euro a urcat in decembrie la 1,1%.Studiul realizat de Oxford Economics argumenteaza ca pe masura ce euro se va deprecia fata de dolar, posibil pana la paritate, acest fapt ar avea un impact mai mare asupra inflatiei decat anticipeaza BCE si nu ar fi doar un efect de natura exceptionala.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat vineri cu 0,2%, de la 4,2279 lei pana la 4,2204 lei, nou nivel minim din 8 decembrie 2016.Dolarul a stagnat in raport cu euro, fiind cotat cu circa 1,0650 dolari/euro.Dolarul SUA este moneda de referinta pe plan international pentru materii prime, inclusiv pentru petrol, iar importurile din Asia depind, de asemenea, de moneda americana.