Ipoteza soc: Cum ameninta moneda comuna viitorul Europei

​Recomandare de lectura

Joseph E. Stiglitz demonteaza opinia consensuala predominanta, contrazicand sustinatorii austeritatii si oferind o serie de planuri care pot salva continentul european, dar si intreaga lume de continuarea devastarii.Considerata de arhitectii sai ca fiind o parghie care va uni Europa si va aduce prosperitate, moneda euro a facut exact contrariul. Asa cum sustine Stiglitz foarte convingator, criza a scos la suprafata defectele euro. Stagnarea Europei, precum si perspectivele sumbre reprezinta rezultatul direct al provocarilor existentei unui grup divers de tari cu o moneda comuna – euro a fost defect din nastere, integrarea economica fiind depasita de cea politica. Stiglitz ne arata modul in care structura actuala conduce mai degraba la divergenta decat la convergenta. Intrebarea care se pune este: poate fi salvat euro?Autorul dezvaluie faptul ca Banca Centrala Europeana a primit mandatul limitat si gresit de a tinti doar inflatia si explica modul in care politicile aplicate de zona euro, mai ales cele referitoare la tarile lovite de criza, au accentuat si mai mult greselile proiectului. In plus, Stiglitz subliniaza trei moduri posibile de a merge mai departe: reforme fundamentale ale structurii zonei euro si ale politicilor impuse tarilor membre; oprirea bine controlata a experimentului euro; un sistem nou si indraznet, denumit „euro flexibil”.Stiglitz are, cu siguranta, dreptate. Fara o revizuire radicala a functionarii sale, euro va esua, cu siguranta. -Inspaimantator si clarificator. -Un argument convingator si urgent in favoarea alinierii intereselor economistilor si politicienilor. -In viata, uneori e usor, alteori greu. Dar viata si economia sunt despre a invata. Te invitam sa parcurgi aceasta carte ca sa intelegi mai usor ce inseamna euro, printr-o poveste despre moralitatea, despre realitatea si despre speranta acestei monede. -este economist, laureat al Premiului Nobel si autorul bestsellerurilor Marea divizare, Pretul inegalitatii, In cadere libera: America, piata libera si prabusirea economiei mondiale, Rewriting the Rules of the American Economy si Globalization and Its Discontent. Scrie articole pentru New York Times si Project Syndicate si a colaborat cu Vanity Fair, Politico, The Atlantic si Harper\'s. Este profesor la Universitatea Columbia si locuieste la New York.