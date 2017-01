Bulgaria, Irlanda si Romania, singurele tari din UE cu inflatie anuala negativa in decembrie

Estonia (2,4%), Belgia (2,2%), Cehia si Letonia (ambele cu o inflatie anuala de 2,1%) au inregistrat cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei.Fata de noiembrie 2016, in decembrie, inflatia anuala a scazut intr-un singur stat membru, a ramas stabila in Irlanda si a crescut in 26 state, inclusiv in Romania.Cel mai semnificativ impact asupra cresterii anuale a preturilor in zona euro l-au avut combustibilii pentru transport (0,21 puncte procentuale), legumele (crestere de 0,07 puncte procentuale) si combustibilii pentru incalzire ( 0,05 puncte procentuale). De cealalta parte, cel mai semnificativ impact negativ asupra inflatiei a venit din partea gazelor naturale (minus 0,10 puncte procentuale), telecomunicatii (minus 0,05 puncte procentuale) si produsele de ingrijire personala (minus 0,04 puncte procentuale).In Romania, datele publicate anterior de Institutul National de Statistica arata ca preturile de consum, masurate prin indicele preturilor de consum (IPC), au fost mai mici cu 0,5% in luna decembrie 2016 comparativ cu luna decembrie 2015. Determinata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC), rata anuala a preturilor de consum a fost de -0,1%.