Consilierul prezidential Cosmin Marinescu: Ar fi paradoxal ca un partid care a castigat alegerile cu mesaje economice impotriva strainilor sa ruleze politici economice care sa ne faca dependenti de finantarea externa

"Nu ne putem permite sa neglijam implicatiile negative ale deficitelor pentru economie. Daca politicile guvernamentale duc la un derapaj al deficitului vor aparea probleme dintre cele mai serioase: corectiile negative pentru proiectele finantate european, inrautatirea rating-ului din partea agentiilor internationale, cresterea costurilor de finantare a serviciului datoriei publice, reducerea increderii economice a investitorilor si a pietelor etc", spune Marinescu, adaugand ca "ar fi paradoxal, totusi, ca un partid care a castigat alegerile cu mesaje economice impotriva strainilor, sa ruleze apoi politici economice care sa ne faca mai degraba dependenti de finantarea externa, prin amploarea deficitelor, a celui bugetar si a deficitului de cont curent".Cosmin Marinescu atrage atentia asupra riscurilor privind posibilitatea unor rectificari negative, care sa reduca din bugetele unor institutii, sa reduca investitiile, dar si sa presupuna reajustari de cheltuieli si de venituri. Marinescu vorbeste si despre posibilitatea incadrarii in deficitul de 3%, avand in vedere cele aproape 8,5 miliarde de lei cheltuieli suplimentare, reprezentand peste 1% din PIB.