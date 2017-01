Mostenirea bugetara a lui Obama: Datoria SUA a crescut cu 9.335 miliarde de dolari in timpul mandatelor sale

Datoria federala este acum de peste 19.961 de miliarde de dolari.Cresterea datoriei in timpul celor doua mandate de presedinte ale lui Barack Obama reprezinta aproape 75.129 de dolari pentru fiecare persoana din Statele Unite care a avut un loc de munca cu norma intreaga in decembrie.Datoria de aproape 9.335 de miliarde din timpul presedintiei lui Obama este departe de datoriile acumulate in mandatul altor presedinti.Datoria este aproape dubla fata de cea inregistrata in mandatele presedintelui George W. Bush, cand suma s-a ridicat la aproape 4.889 de miliarde de dolari.In momentul in care Obama a fost investit in functie, pe 20 ianuarie 2009, datoria federala era de aproape 10.626 de miliarde de dolari. Miercuri, 18 ianuarie 2017, datoria era de peste 19.961 de miliarde de dolari.