Deutsche Bank incaseaza inca o amenda imensa, de aceasta data pentru o schema de spalare de bani legata de Rusia

Noile penalitati vin dupa ce Deutsche Bank a incheiat recent o intelegere cu Departamentul american al Justitiei prin care se obliga sa plateasca 7,2 miliarde de dolari intr-un dosar legat de criza subprime iar intr-un acord incheiat in 2015 a fost de acord sa plateasca alte 2,5 miliarde de dolari intr-un dosar privind manipularea dobanzilor.In cel mai recent dosar, Deutsche Bank a fost acuzata ca a permis unor clienti din Rusia sa mute in afara tarii si in conturi offshore sume enorme de bani.Deutsche Bank a fost amendata cu 425 de milioane de dolari de catre autoritatile americane si cu 163 milioane de lire de cele britanice.Gigantul german a reactionat intr-un comunicat precizand ca aceste amenzi sunt acoperite de provizioane.