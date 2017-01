Un consilier al lui Donald Trump acuza Germania ca se foloseste de un euro puternic subevaluat pentru a-si exploata partenerii comerciali

"Este complicat sa consideram TTIP (proiectul acordului de liber-schimb transatlantic aflat in prezent la punctul mort) drept un acord bilateral din cauza Germaniei, care continua sa exploateze alte tari din UE precum si SUA cu o 'deutsche mark' implicita care este puternic subevaluata'", a declarat, intr-un interviu pentru Financial Times, Peter Navarro, numit recent in fruntea unui nou Consiliu pentru Comert la Casa Alba."Dezechilibrul comercial structural pe care Germania il intretine cu restul UE si cu Statele Unite subliniaza eterogenitatea economica din cadrul UE, si deci (TTIP) este un acord multilateral deghizat in acord bilateral", a apreciat Navarro.Intrebata intr-o conferinta de presa la Stockholm cum comenteaza aceste afirmatii, Angela Merkel a respins orice ingerinta a Berlinului in politica monetara a Bancii Centrale Europene."In ceea ce priveste chestiunea euro si a valorii sale, Germania este o tara care a pledat intotdeauna pentru ca Banca Centrala Europeana sa duca o politica independenta, la fel cum a procedat Bundesbank cand nu exista inca euro", a spus cancelarul german.Euro, care se afla in usoara crestere fata de dolar, si-a accelerat ritmul la putin timp dupa publicarea articolului de catre FT.In jurul orei 12,10 GMT, euro era cotat la 1,0763 dolari (fata de 1,0695 luni seara), in conditiile in care evolua la circa 1,0710 dolari inainte de aceste declaratii. Euro evolua la circa 1,0772 dolari in jurul orei 14,30 GMT, dupa declaratiile lui Merkel.