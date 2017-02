Statul a imprumutat 323,65 milioane de lei pe sase ani, la o dobanda in urcare la 3,30%

Valoarea anuntata a licitatiei a fost de 300 milioane lei, dar licitatia a inclus si sesiunea suplimentara pentri oferte necompetitive, de 45 milioane lei.Cele opt banci participante la licitatie au oferit 678,8 milioane de lei, dublul sumei cerute de stat.Obligatiunile emise de catre stat au o rata a cuponului de 3,5%. In urma licitatiei, randamentul maxim oferit de catre stat a fost de 3,31%, iar cel mediu, de 3,30% pe an, potrivit datelor BNR.In 16 si 17 ianuarie, la precedenta licitatie de titluri din aceeasi serie, cu scandenta in 19 decembrie 2022, Ministerul Finantelor a luat de la banci 775,4 milioane de lei, la un randamant mediu de 3,14% pe an, apropiatde costul din decembrie.Licitatia vine dupa un esec total la licitatia precedenta, de joi, cand Ministerul Finantelor a incercat sa vanda obligatiuni de 600 milioane lei scadente in 25 februarie 2019, insa a decis sa respinga toate ofertele bancilor, care au cerut dobanzi considerate prea mari.Ministerul Finantelor si-a propus pentru februarie 2017 sa imprumute de pe piata interna 3,9 miliarde lei, din care 1,8 miliard de lei prin certificate de trezorerie, iar 2,1 miliarde lei prin emisiuni de obligatiuni, la care s-ar putea adauga cateva sute de milioane de lei prin licitatii suplimentare.Pentru ianuarie 2017, Finantele anuntasera un calendar de imprumuturi de 3,4 miliarde lei, dar a luat efectiv cu imprumutat doar 3,1 miliarde lei.