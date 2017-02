FMI: Grecia nu va respecta tinta de surplus bugetar

Excedentul bugetului primar va creste la 1,5%, pe termen lung, de la aproximativ 1% in 2016, pe fondul unei redresari modeste, a anuntat Fondul.Surplusul prognozat de FMI este cu mult sub cel de 3,1% anticipat de creditorii europeni.Fondul a reiterat opinia ca datoria publica a Greciei este nesustenabila, iar majoritatea directorilor cred ca economia are nevoie de mai multa consolidare fiscala.FMI va analiza daca sa acorde Greciei un nou imprumut care sa suplimenteze cele 86 de miliarde de euro primite din partea statelor din zona euro, dar numai daca planul de reducere a datoriilor va fi credibil.Creditorii europeni ai Greciei vor insa ca FMI sa participe la creditarea Greciei, inainte ca ei sa deblocheze o noua transa din programul de salvare.Datoria publica a Greciei va urca la 275% din PIB pana in 2060, cand necesarul de finantare va atinge 62% din PIB, potrivit proiectului de raport obtinut de Bloomberg in decembrie.In acest an, datoria publica elena va ajunge la 181% din PIB in 2017, estimeaza FMI. Pentru acest an, Fondul anticipeaza ca economia Greciei va avansa cu 2,7%, fata de o crestere de 0,4% in 2016.