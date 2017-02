SUA: Sefa Fed Reserve, Janet Yellen, invita la prudenta bugetara / Incetinirea imigratiei ar putea frana cresterea economica

Aceasta a avertizat ca Fed va continua majorarea dobanzilor, in fata cresterii economice solide si a avansului inflatiei in SUA."Sper ca schimbarile politicii bugetare vor fi compatibile cu obiectivul de a mentine SUA pe o traiectorie viabila", a spus Yellen, in fata unei Comisii a Senatului.Intr-un discurs neobisnuit de succint pentru discursul bianual privind starea economiei, sefa Fed s-a referit de mai multe ori la "incertitudine" si al "impactul potential" al masurilor bugetare.Presedintele Donald Trump a promis reducerea impozitelor, in special in ceea ce priveste companiile, dar si cheltuieli masive in infrastructura, ceea ce ridica semne de intrebare legate de finantarea lor si de impactul asupra deficitului."Schimbari in politica bugetara si alte masuri ar putea potential sa aiba un impact asupra perspectivelor economice", a avertizat Yellen.Fed a majorat cu un sfert de punct procentual, in decembrie, dobanzile si prevede alte trei cresteri modeste in 2017. In prezent, dobanzile evolueaza in intervalul 0,50% - 0,75%."A astepta prea mult timp inainte de a restrange politica monetara acomodanta ar fi imprudent", a spus sefa Fed, avertizand ca Banca Centrala va fi atunci nevoita sa majoreze mai brusc costul creditului in fata riscului de a "perturba pietele financiare si de a provoca o recesiune".Yellen, care l-a criticat deseori pe Donald Trump in timpul campaniei electorale, a dat si sfaturi noii administratii. "Chiar daca nu este in intentia mea sa ofer opinii legate de propuneri diverse privind impozitele sau cheltuielile, as dori sa subliniez importanta in ceea ce priveste imbunatatirea cresterii pe termen lung si ridicarea nivelului de trai al americanilor prin politici care vizeaza cresterea productivitatii", a declarat Yellen.Mandatul lui Yellen in fruntea Fed se incheie intr-un an.