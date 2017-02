Inregistrarea video a conferintei poate fi urmarita aici (minutul 7)."Va informez ca am trimis o scrisoare autoritatilor romane pentru a sublinia riscul de depasire a pragului de deficit in acest an si anul viitor", a spus Moscovici, intr-o conferinta comuna de presa cu Valdis Dombrovskis, vicepresedinte CE pentru euro si dialog social. Conferinta a fost prilejuita de Semestru european - pachetul de iarna privind progresele realizate de statele membre in domeniile social si economic.Potrivit lui Moscovici a precizat ca estimarile de iarna ale Comisiei indica un deficit de 3,6 % din PIB in acest an si, daca se mentin actualele politici, de 3,9% din PIB in 2018.Aceste dezvoltari provin dintr-o serie de reduceri de taxe combinate cu majorari de salarii si pensii, a subliniat Pierre Moscovici."Am indemnat autoritatile (romane) sa anunte in mod credibil, in timp util inainte de estimarea de primavara, masuri necesare pentru a asigura incadrarea in pactul bugetar", a afirmat Moscovici.Reamintim ca premierul Grindeanu a promis in mai multe randuri ca deficitul bugetar va fi mentinut la nivelul de 3% sau sub aceasta cifra in 2016.