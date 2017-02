​Rusia revine la practica din epoca sovietica si reia imprumuturile de la populatia

Pentru prima oara din anii 1990, rusii vor avea de acum posibilitatea sa cumpere direct, de doua ori pe an, obligatiuni de stat, pe langa cele propuse in mod traditional investitorilor institutionali pe piata obligatiunilor."Valoarea totala a emisiunilor de astfel de titluri va putea varia intre 20 si 30 de miliarde de ruble pe an", respectiv intre 325 milioane si 500 milioane de euro la cursul actual, a precizat Siluanov, citat de agentiile rusesti.Prima emisiune va fi lansata in aprilie si va consta in obligatiuni cu scadenta la trei ani si cu o dobanda medie de 8,5%, peste rata inflatiei (circa 5% in cifre anualizate in prezent) dar sub rata pentru depozitele bancare.Fiecare rus va putea cumpara obligatiuni cu valori cuprinse intre 30.000 de ruble (500 euro) si 25 de milioane de ruble (400.000 euro), a precizat ministrul.Bugetul pentru acest an este construit pe un deficit de 3,2% din PIB, fata de 3,6% in 2016, in conditiile in care echilibrat inainte de criza ucraineana si reducerea cotatiilor petrolului. Aceasta previziune este construita pe un pret al barilului de 40 de dolari, fata de 55 de dolari de la inceputul anului.