In perioada octombrie - decembrie, produsul intern brut al celei mai mari economii a lumii (PIB) a crescut cu 1,9% in cifre anualizate si in date corectate cu variatiile sezoniere, ca si la prima estimare.Analistii mizau pe o revizuire in crestere pana la 2,1%.Pe ansamblul anului 2016, cresterea a fost confirmata la odar 1,6%, fata de 2,6% in 2015. Este cel mai redus ritm din anul 2011.