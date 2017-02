Ministerul de Finante raspunde scrisorii Comisiei Europene: Romania se va incadra in tinta de deficit, va ramane sub 3%

"Prin scrisoarea transmisa, Comisia Europeana se arata preocupata de o eventuala depasire a tintei de deficit pentru anul 2017. Conform bugetului de stat aprobat de Parlamentul Romaniei, Guvernul si-a asumat un deficit bugetar sub 3%, cu respectarea criteriilor de la Maastricht. Diferenta dintre cele doua abordari este rezultatul aplicarii unor metodologii diferite de estimare", arata Ministerul Finantelor, intr-un comunicat.Analiza Comisiei Europene face parte din procedura Semestrului European si include o evaluare a dezechilibrelor care exista inca in unele state membre. Conform acestor rapoarte, Comisia Europeana a constatat dezechilibre economice in 12 state membre UE, situatia acestora urmand a fi in continuare monitorizata, in timp ce "Romaniei i s-a transmis doar o scrisoare formala, fara a fi identificate dezechilibre economice".Potrivit Ministerului de Finante, scrisoarea Comisiei Europene reprezinta o procedura formala in cadrul unui dialog institutional constructiv, "este un exercitiu de transparenta pe care il apreciem ca fiind parte din demersul normal de comunicare catre un stat membru in situatia in care prognoza CE indica anumite riscuri".Mai mult, Ministerul Finantelor subliniaza ca, desi cele doua parti au opinii diferite privind prognoza economica pentru anul 2017, "Guvernul Romaniei s-a angajat sa implementeze un Program de guvernare menit sa aduca dezvoltare sustenabila, investitii in infrastructura si creare de noi locuri de munca, cu respectarea unei tinte de deficit de sub 3% din PIB"., ajungand la 3,6%, respectiv la 3,9% in 2018 si cer ca Executivul sa anunte masuri clare pentru reducerea lui."Comisia Europeana a dat publicitatii, recent, Prognoza de Iarna care contine si proiectiile bugetare ale Romaniei. Comisia a remarcat cresterea abrupta fata de anul anterior a deficitului bugetului general consolidat, la 2,8% in 2016. Documentul estimeaza un deficit de 3,6% din PIB pentru anul 2017 si unul de 3,9% din PIB pentru anul 2018. Pe aceste considerente, exista un risc clar, in baza previziunilor Comisiei referitoare la anii 2017 si 2018, de neindeplinire a criteriilor de deficit", se arata in scrisoarea oficialilor Comisiei Europene.Potrivit documentului, Comisia Europeana estimeaza ca Romania va inregistra "deviatii semnificative" ale obiectivelor bugetare pe termen mediu (MTO) in 2016, iar balanta structurala va suferi "noi deteriorari" in 2017 si 2018. Aceasta situatie este provocata de in principal de relaxarea indusa de reducerea unor taxe, combinat cu cresteri de pensii si salarii, spun oficialii CE."Comisia va reexamina modul in care Romania isi respecta obligatiile prevazute de Pactul de Stabilitate si de Crestere pe baza Previziunilor de Primavara, care vor contine datele bugetare pentru anul 2016, validate in aprilie de Eurostat si de urmatorul Program de convergenta al Romaniei, care este asteptat inainte dee jumatatea lunii aprilie. Este important ca masurile necesare respectarii obligatiilor privind criteriile de deficit si caii de ajustare in vederea atingerii MTO sa fie credibil anuntate inainte de acest moment", se mai arata in scrisoarea semnata de vicepresedintele CE si de la Comisarul pentru Afaceri Economice si Financiare.Romania va inregistra in 2017 un deficit bugetar de 3,6% din PIB, peste limita de 3% admisa de Uniunea Europeana, iar in 2018 va atinge 3,9% din PIB, ca urmare a reducerilor semnificative de taxe si a majorarii cheltuielilor publice, se arata in raportul de tara publicat saptamana trecuta de Comisia Europeana.Bugetul pe 2017 al Romaniei este fundamentat pe o crestere economica de 5,2% si un deficit bugetar de 2,99%.