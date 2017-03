DOCUMENT Ce cresteri de salarii in armata, politie si servicii secrete prevede proiectul legii salarizarii - varianta guvernului Grindeanu

Explicatia pentru cresterile diferentiate e data de faptul ca angajatii Ministerului Afacerilor Interne au fost reprezentati de sindicate in ultimii ani, ceea ce a dus la negocieri salariale cu diferitele guverne, in timp ce angajatii Ministerului Apararii Nationale nu au dreptul prin statut sa fie membri de sindicat.In urma cresterii salariilor prevazute de proiectul legii salarizarii pe totalul angajatilor la stat ar urma o crestere a anvelopei salariale cu 32 de miliarde de lei in urmatorii patru ani, dupa cum a anuntat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Spre comparatie, cresterea anvelopei salariale prevazuta in proiectul legii salarizarii initiat de guvernul Ciolos era de 19 miliarde de lei tot in patru ani ( sursa ).Pana in acest moment nu a existat o pozitie publica din partea Ministerului Finantelor privind proiectul legii salarizarii unice.Va prezentam mai jos cateva. Precizam ca proiectul urmeaza sa fie asumat de guvernul Grindeanu dupa negocieri cu sindicatele din toate domeniile, dupa care va merge in Parlament. Sumele prezentate in text si in tabele sunt salarii/solde brute.Seful Statului Major General al Armatei, seful Departamentului Ordine si Siguranta Publica (MAI), prim-adjunctul SRI si SIE, directorul STS si SPP: creste de la 9847 lei in 2018 la 10.265 lei in 2021. In cazul MApN ar fi o crestere de 92% in patru ani, in cazul MAI ar fi 19%Adjunctii SRI si SIE, directorul general al Directiei General de Informatii a Armatei (DGIA), secretarii de stat din MAI: crestere de la 9.043 lei in 2018 la 9450 lei in 2021. Ar fi o crestere de 15% in MAIPrim ajunctul si adjunctii directorului STS, prim-adjunctul si adjunctul SPP, subsecretarii de stat din MAI: de la 8717 lei in 2018 la 8961 lei in 2021. O crestere de 12% pentru angajatii MAIFunctii corespunzatoare gradului de general, amiral, chestor general de politie, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor: crestere de la 8228 lei la 8473 lei. In cazul angajatilor MApN ar fi o crestere de 62% in patru ani, fata de o crestere cu 13% pentru angajatii MAIFunctii corespunzatoare gradului de general-locotenent, viceamiral, chestor-sef de politie, directorii generali adjuncti din ANP: crestere de la 7902 lei in 2018 la 8147 lei in 2021. In cazul angajatilor MApN ar fi o crestere de 102% in patru ani fata de 20% in cazul angajatilor MAI.Functii corespondente gradului de capitan, inspector principal de politie/penitenciare: crestere de la 3747 lei in 2018 la 4725 lei in 2018. Pentru angajatii MApN ar fi o crestere de 131% in patru ani, fata de o crestere de 32% in cazul angajatilor MAIFunctii corespunzatoare gradului de caporal clasa I: crestere de la 1996 lei la 2949 de lei. In cazul angajatilor MApN ar fi o crestere de 230% in patru ani, la MAI ar fi o crestere de 103%.Preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarnă, a declarat luni, după discuţiile de la Ministerul Muncii, că sindicaliştii sunt de acord cu principiile proiectului Legii salarizării unitare, dar aşteaptă trebuie găsite soluţii la solicitarea lor de aplicare a sporurilor la nivelul salariului minim actual, de 1.450 de lei, şi nu la cel de încadrare din 31 decembrie 2009, potrivit News.ro.Liderul SNPPC a spus că, la finalul negocierilor privind proiectul Legii salarizării unitare, a avut cu ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, o discuţie tehnică pe tema drepturilor salariale ale angajaţilor din structurile Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile în care ar urma să fie organizate proteste în 23-25 martie, dacă nu vor fi găsite soluţii de rezolvare a revendicărilor.În urma discuţiilor de luni s-a mai stabilit formarea unui grup de lucru la care să participe şi specialişti din cadrul instituţiilor militarizate, ai căror angajaţi nu pot adera la mişcări sindicale.