Gigantul chinez ZTE accepta sa plateasca SUA o amenda de 1,2 miliarde dolari, pentru incalcarea embargoului impus Iranului si Coreii de Nord

Aceasta amenda record intr-un dosar de exporturi ilegale vine in momentul in care administratia Trump ameninta cu inasprirea relatiilor cu China, acuzata de practici comerciale neloiale.Dupa o lunga ancheta inceputa sub administratia Barack Obama, ZTE a pledat vinovat la acuzatia ca a exportat materiale de telecomunicatii in valoare de sute de milioane de dolari, fabricate in SUA, spre Iran si Coreea de Nord, doua tari plasate pe lista neagra americana.De asemenea, grupul chinez a admis ca a furnizat informatii false autoritatilor, pentru a ascunde aceste tranzactii.ZTE va plati imediat 892 milioane dolari si va fi in urmatorii sapte ani sub amenintarea unei penalitati suplimentare de 300 de milioane de dolari, in cazul unei recidive, potrivit acordului prezentat marti si care are nevoie de aprobarea justitiei."Avertizam intreaga lume: incetati cu joaca", a comentat secretarul pentru Comert Wilbur Ross. "Cei care incalca sanctiunile economice nu vor ramane nepedepsiti si vor indura cele mai dure consecinte".Nu este insa vorba de prima companie straina care primeste amenzi pentru incalcarea sanctiunilor.In 2014, banca franceza BNP Paribas a acceptat sa plateasca aproape 9 miliarde de dolari amenda pentru tranzactii ilegale cu Iranul.