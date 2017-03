China a raportat deficit comercial in luna februarie, o premiera in ultimii 3 ani

Exporturile Chinei au scazut in mod neasteptat in luna februarie cu 1,3% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce importurile au crescut cu 38,1%, cu mult peste previziunile analistilor, arata datele date publicitatii miercuri.Practic, aceste cifre inseamna un deficit comercial in valoare de 9.15 miliarde de dolari in luna februarie.In primele doua luni ale anului, exporturile Chinei au urcat cu doar 4%, comparativ cu perioada ianuarie-februarie a anului 2016, cand importurile inregistrasera un avans de 26,4%.Specialistii se asteptau ca importurile sa creasca in februarie cu 20%, dupa avansul de 16,7% din luna ianuarie.