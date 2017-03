Euro depaseste 4,55 lei si atinge un nivel maxim de aproape patru ani

Marti, BNR a afisat un curs de 4,5362 lei/euro.In regiune, zlotul si forintul nu aveau o directie clara in raport cu euro. Deprecierea abrupta a leului i-a surprins pe analisti, chiar daca a venit pe fondul unor cumparari mai mari de valuta."Apetitul de cumparare pentru EUR/RON a continuat, iar perechea a gasit putina rezistenta chiar si dupa ce s-a tranzactionat peste nivelul maxim al zonei de echilibru a BNR, asa cum este ea perceputa. Am observat anul acesta ca guvernatorul BNR sugera ca intervalul EUR/RON s-a mutat putin mai sus, de la 4,38-4,54 inainte", estima un raport al ING Bank, publicat miercuri.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a urcat de la 4,2906 lei la 4,3105 lei.Dolarul SUA este moneda de referinta pe plan international pentru materii prime, inclusiv pentru petrol, iar importurile din Asia depind, de asemenea, de moneda americana.Totodata, cursul francului elvetian a crescut la 4,2541 lei, de la 4,2296 lei.