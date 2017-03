SRI isi retrage ofiterii detasati la ANAF

Potrivit sursei citate, "colaborarea SRI cu celelalte institutii si autoritati publice, inclusiv cu Ministerul Finantelor Publice, se realizeaza in baza art.14 din Legea nr.14/1992 privind organizarea si functionarea SRI, cu modificarile si completarile ulterioare. Decizia in acest caz a apartinut tuturor decizionalilor din institutiile statului roman, reprezentate in CSAT, inclusiv presedintele si premierul Romaniei, Serviciul Roman de Informatii punand in aplicare, ulterior, hotararea CSAT".SRI precizeaza ca angajatii sai au fost detasati la ANAF "la solicitarea acestei institutii" si arata ca numarul ofiterilor detasati la Fisc "nu a fost niciodata de ordinul sutelor si a fost tot timpul mai mic decat cel aprobat prin hotararea CSAT"."Initial, au fost detasate 28 de cadre, in prezent, aflandu-se in derulare procesul de retragere etapizata a acestora", a mentionat SRI.Reamintim ca HotNews.ro a scris in urma cu doua zile, citand surse guvernamentale, ca Liviu Dragnea vrea ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) sa scape de ofiterii SRI detasati in cadrul Departamentului Antifrauda si sa-i inlocuiasca in punctele-cheie ale institutiei cu angajati agreati de coalitia PSD-ALDE.Mai multi angajati SRI au fost detasati in ultimii cinci ani la Fisc, la Departamentul Antifrauda, dupa ce Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a decis ca evaziunea fiscala este o amenintare la adresa securitatii nationale.In urma acestei decizii a fost semnat un protocol de colaborare intre cele doua institutii, protocol in urma caruia mai multi ofiteri SRI au inceput sa lucreze la antifrauda pentru a impiedica relatiile de colaborare intre controlorii Fiscului si evazionisti.Existenta acestei colaborari a fost confirmata in premiera de Victor Ponta in 2015. Premierul de la acea data a raspuns afirmativ cand a fost intrebat la B1 TV daca e adevarat ca 140 de ofiteri SRI au fost detasati la Departamentul Antifrauda ( sursa ).In decembrie 2014, la evenimentul festiv prilejuit de implinirea a un an de la infiintarea Directiei Generale Antifrauda din ANAF a participat si un reprezentant de frunte al SRI - general maior Ion Grosu, adjunct al directorului George Maior ( sursa ).