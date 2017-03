Fiscul italian propune un impozit unic de 100.000 de euro pentru a atrage rezidenti bogati

Prevazuta de legea finantelor 2017, aceasta masura urmareste sa concureze tari precum Marea Britanie sau Spania care au atras astfel, spre exemplu, fotbalisti sau catareti. Presa italiana crede ca masura ar putea atrage imediat circa o mie de persoane.Principala conditie: sa fii rezident in strainatate cel putin ultimii 9 sau 10 ani si sa ai venituri suficiente pentru ca un impozit de 100.000 de euro sa para o afacere buna.Pentru marile familii, o clauza permite stabilirea domiciliului fiscal pentru rude in schimbul unui impozit suplimentar de 25.000 de euro pe persoana.Potrivit fiscului italian, se prevede reinnoirea tacita a acestui impozit forfetar in fiecare an, pentru cel putin 15 ani.Marii contribuabili vor trebui de asemenea sa petreaca suficient timp in Italia pentru a putea justifica noua resedinta fiscala.