BCE majoreaza previziunea de inflatie si de crestere economica pentru 2017

BCE mizeaza acum pe o inflatie de 1,7% in acest an, dupa estimarea de 1,3% in urma cu trei luni, a declarat presedintele BCE, Mario Draghi, intr-o conferinta de presa.Si pentru 2018 a fost majorata estimarea - 1,6% fata de estimarea precedenta de 1,5%.Si pe plan economic institutia monetara este mai optimista. BCE se asteapta acum la o crestere de 1,8% in 2017 si de 1,7% in 2018, fata de estimarile precedente de 1,7% si, respectiv, 1,6%.Inaintea conferintei de presa, BCE anuntase ca mentine politica monetara interventionista, in ciuda apelurilor de ridicare a piciorului de pe acceleratie, dupa accelerarea inflatiei, care s-a ridicat la 2% in februarie.