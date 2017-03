Ministrul Finantelor: Influente externe au dus la cresterea euro / Pe de alta parte cred ca e un test fie al speculatorilor, fie al BNR

Ministrul Finantelor a afirmat, intr-o conferinta de presa, sustinuta la Galati, ca sunt cateva influente externe vizibile care au determinat cresterea euro in raport cu leul."Sunt doua-trei influente externe care sunt vizibile, mediile financiare le stiu, le asteapta, nu e o noutate. Deci, politica expansionista a administratiei Trump, noua politica a Trezoreriei Americane de crestere a dobanzilor la dolar genereaza un impact asupra evolutiei euro si a tot ceea ce este legat de euro inclusiv leul si toate valutele din jur. Pe de alta parte, e vorba despre un proces de inflatie pe care il sesizam la nivel de Uniune Europeana, iar ca ciudatenie a ajuns leul sa fie cu inflatie mai mica decat euro, dar acesta nu poate fi termen lung si atunci se propaga si asupra leului. De asemenea, discutiile despre perspectiva Uniunii Europene, Brexitul, completeaza tabloul factorilor externi", a declarat ministrul.El a adaugat insa ca exista si influente interne, inclusiv un test pe care fie speculatorii il fac pe piata imobiliara, fie chiar Banca Nationala."As adauga evolutiile din economia interna, comentariile in legatura cu stabilitatea politica economica, bugetara, ar putea si acestea sa fie o cauza. Dar, pe de alta parte, eu cred ca este un test pe care fie speculatorii il fac pe piata imobiliara, fie poate chiar Banca Nationala incearca sa testeze limita de suportabilitate si devalorizarea se va corecta intr-un timp foarte scurt de timp. Daca ne uitam in spate si in ianuarie a fost o perioada de aproximativ trei zile cand leul a fost foarte volatil, dar si-a revenit", a mai afirmat ministrul Finantelor.El a tinut sa sublinieze ca economia romaneasca este "o destinatie interesanta" pentru investitori."Cert este ca economia romaneasca este o destinatie interesanta pentru investitorii financiari, la fiecare emisiune de obligatiuni a statului roman exista suprasubscriere, randamentele sunt competitive, deci nu avem motive de ingrijorare. Sunt evolutii normale intr-o economie caracterizata prin risc", a mai afirmat Viorel Stefan.Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,5512 lei/euro, in crestere cu 0,3% fata de nivelul din sedinta precedenta si nivel maxim din 7 iunie 2013, deprecierea abrupta a leului fiind surprinzatoare pentru analisti, care se asteptau ca BNR sa intervina la pragul de 4,54 lei/euro, considerat limita superioara a zonei de echilibru.