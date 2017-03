Dinamica foarte robusta a pietei muncii in SUA, analistii estimeaza o majorare a dobanzilor de interventie

Economia americana a creat, net, 235.000 de locuri de munca luna trecuta, in conditiile in care analistii mizau pe 188.000, potrivit cifrelor publicate vineri de departamentul Muncii, iar rata somajului a coborat la 4,7%.Departamentul a revizuit de asemenea cifrele pentru ianuarie la 238.000, un maxim al ultimelor patru luni.Aceste cifre ar putea determina Federal Reserve (Fed), care are programata o reuniune monetara marti si miercuri, sa majoreze dobanzile de interventie, pentru a evita o supraincalzire."Orice cifra peste 200.000 reprezinta o unda verde pentru majorarea dobanzilor", a declarat Joe Gagnon, economist la Peterson Institute of International Economics."Este mai mult decat suficient pentru a garanta o crestere a dobanzilor saptamana viitoare, cu exceptia cazului in care un asteroid nu cade peste Washington", a spus si Ian Shepherdson, de la Pantheon Macroeconomics.De remarcat ca sectorul productiei de bunuri a creat doar el 95.000 de locuri de munca, un maxim al ultimilor 17 ani.Climatul exceptional de bland pentru luna februarie este responsabil pentru crearea a 58.000 de noi locuri de munca in constructii, cea mai mare crestere lunara din martie 2007.