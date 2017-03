12,5 miliarde de lei, prejudicii constatate de Antifrauda din ANAF in trei ani, plus 2.000 de sesizari penale catre parchete

Gradul de incasare a amenzilor aplicate in perioada decembrie 2013 - decembrie 2016 (din punct de vedere al valorii acestora) era la sfarsitul anului trecut de 62,93%.In perioada decembrie 2013 - decembrie 2016, DGAF a verificat 99.092 de contribuabili. Actele de sesizare privind presupuse infractiuni in domeniul fiscal au fost inaintate catre:- parchete de pe langa tribunale (PT) - 1.508 sesizari;- DIICOT - 497 sesizari;- DNA - 108 sesizari;- parchete de pe langa judecatorii (PJ) - 62 sesizari;- parchete de pe langa curtile de apel (PCA) - 32 sesizari;- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) - 22 sesizari.In aceeasi perioada, DGAF a aplicat 82.569 amenzi contraventionale in valoare totala de 395.174.926 lei (echivalentul a 89 milioane EURO), in mare masura cu ocazia verificarilor privind autorizarea activitatilor desfasurate, provenienta legala a marfurilor, dotarea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, respectarea disciplinei financiare.In ceea ce priveste confiscari de numerar, venituri din activitati ilicite si bunuri, valoarea estimata a acestora in ultimii trei ani a fost de 607.974.988 lei (echivalentul a 136,9 milioane EURO). Inspectorii antifrauda au suspendat activitatea a 3.198 agenti economici, in principal pentru abateri de la prevederile legale privind dotarea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale si pentru nerespectarea normelor de comert (908 pentru nedotare cu AMEF, 1.979 pentru neutilizare AMEF, 311 pentru nerespectarea prevederilor Codului fiscal, respectiv detinerea in afara antrepozitului fiscal de produse accizabile supuse marcarii fara a fi marcate sau marcate necorespunzator).Antifrauda a instituit 4.335 masuri asiguratorii pentru active patrimoniale, in valoare totala de 7.048.553.381 lei (echivalentul a 1,6 miliarde EURO).