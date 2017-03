FMI a prezentat concluziile dupa vizita in Romania: Nu mai e loc de reduceri de taxe/Structura bugetului e rigidizata de relaxarea fiscala/Lupta impotriva coruptiei trebuie sa continue

Structura bugetului e rigida din cauza taierilor succesive de taxe si a cresterilor succesive de pensii si salarii in sistemul public, in detrimentul investitiilor publice

E foarte usor sa scazi taxe si foarte greu sa le cresti daca e nevoie. E foarte usor sa cresti salarii si pensii, e foarte greu sa le scazi daca e nevoie

Taieri succesive de taxe si cresterile peste productivitate ale salariilor din mediul public, impreuna cu scaderea investitiilor incep sa ameninte castigurile obtinute in ultimii ani

Reorientarea politicilor de la consum catre investitii e necesara pentru a avea o crestere sustenabila

E nevoie de sustinerea luptei anticoruptie

Inegalitatile din sistemul public de salarizare trebuie rezolvate. Dar trebuie precautie. E nevoie ca productivitatea administratiei publice sa fie luata in calcul atunci cand sunt facute cresteri de salarii

Trebuie ca maririle de salarii sa nu distorsioneze piata muncii si sectorul privat

Estimam un deficit in crestere de 3,9% din PIB pentru 2018.

Daca toate masurile anuntate inainte de alegeri vor fi implementate de Guvern, calculele de impact pana in 2020 ar fi un cost aditional de 5,5% din PIB

Pentru 2018, nu putem evalua efectul acestor masuri

Reforme structurale: Progresul in privatizarea si reformarea companiilor de stat a stagnat

Lupta anti-coruptie. In ultimul raport am scris despre necesitatea continuarii acestei lupte. Lupta anticoruptie e foarte importanta pentru FMI pentru ca ajuta la minimalizarea evaziunii fiscale, incurajeaza investitiile.

Romania a facut progresele in lupta anti-coruptie si e perceputa in regiune ca un exemplu pozitiv

Romania a facut progrese importante de la criza economica. Acum e un risc de pierdere a acestor progrese

Relaxarea fiscala si cresterile salariale au slabit capacitatea bugetului de a face fata unor viitooare socuri

Nu mai e loc de reduceri de taxe daca dorim sa avem stabilitate si convergenta economica

Datoria publica a Romaniei, de circa 40% din PIB, nu este nici mare nici mica. Nu nivelul ei conteaza cat structura acesteia. Ideea e sa ai politici publice de calitate prin care aceasta sa o ajustezi sustenabil.





Q: Ce masuri poate lua Guvernul pentru limitarea deficitului bugetar?

Cresterea eficientei cheltuielilor publice. Folosirea fondurilor UE in detrimentul fondurilor nationale. Accelerarea reformei ANAF, colectarea mai buna. Ca exemplu, in colectarea TVA, Romania are un potential mult mai mare decat ceea ce colecteaza. Amanarea cresterii punctului de pensie.

Conditiile de pe pietele financiare sunt benigne, ele reflecta progresele facute de Romania.

Q: Va fi un nou acord cu FMI?

Nu am avut discutii despre un nou program, nu au fost cereri ale Romaniei pentru un nou acord de asistenta.

Q: Ce parere aveti despre viitorul Fond Suveran de investitii?

Asiguram doar asistenta in privinta acestui proiect. Consideram ca orice forma care duce la cresterea transparentei cheltuielilor publice este un lucru bun. Intelegem sa sprijinim un astfel de demers. Deocamdata inca se poarta discutii pe marginea acestui viitor Fond. Ceea ce dorim noi sa aducem in sprijinul acestui priect este un sef de reguli de bune practice europene in materie de management si de transparentizare a activitatii lui. De asemenea, dorim sa atragem atentia guvernantilor asupra riscurilor care decurg din investitiile banilor publici. Dar vom discuta mai multe atunci cand vom avea mai multe informatii despre acest Fond