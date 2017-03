Euro urca peste 4,56 lei, atingand un nivel maxim din octombrie 2012

Joi, BNR a afisat un curs de 4,5509 lei/euro.Deprecierea leului i-a surprins pe analisti, mai ales ca a fost contrara tendintei regionale. Forintul si zlotul sunt in apreciere usoara in raport cu moneda unica."Nu putem ignora posibilitatea ca banca centrala sa fi devenit mai toleranta cu presiunile in sus asupra EUR/RON. (...) Astazi ar putea fi un nou test al scenariului in care BNR inclina in favoarea miscarii mai sus a 'intervalului de confort' al EUR/RON, sa spunem, catre 4,50-4,60 (lei/euro)", arata analistii ING Bank, intr-un raport publicat vineri.Euro ramane in apreciere in fata dolarului american, fiind cotat pe pietele internationale cu 1,073 dolari vineri la ora 13.10, ora Romaniei.In raport cu leul, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat de la 4,2454 lei la 4,2396 lei, nivel minim din 13 februarie.Dolarul SUA este moneda de referinta pe plan international pentru materii prime, inclusiv pentru petrol, iar importurile din Asia depind, de asemenea, de moneda americana.Totodata, cursul francului elvetian a crescut la 4,2598 lei, de la 4,2506 lei.