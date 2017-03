Bill Gates ramane cel mai bogat om din lume, gigantii internetului se apropie rapid (Forbes)

William Henry Gates al III-lea (61 de ani) se afla pe primul loc pentru al patrulea an consecutiv si al 18-lea in ultimii 22 de ani, cu o avere personala estimata la 86 de miliarde de dolari.Cel care a inceput aventura Microsoft la 19 ani, abandonand studiile in anul doi la Harvard, nu mai detine decat circa 2,5% din capitalul companiei pe care a infiintat-o cu Paul Allen in 1975.Pe locul doi se afla un prieten apropiat al lui Bill Gates, investitorul american Warren Buffett, cu o avere estimata la 75,6 miliarde dolari.Buffet, care a facut avere in fruntea holdingului Berkshire Hathaway, i-a luat locul spaniolului Amancio Ortega, cel care a infiintat imperiul Inditex si principala marca a grupului, Zara.Omul de afaceri de 80 de ani cade pe locul 4, cu o avere estimata la 71,3 miliarde de dolari, imediat dupa PDG-ul si fondatorul gigantului internet Amazon, Jeff Bezos.In varsta de 53 de ani, acesta detine 17% din capitalul grupului sau, care nu inceteaza sa se diversifice cu succes si care depaseste in prezent o capitalizare de peste 400 de miliarde de dolari.Sustinuta de euforia bursei din New York dar si de cresterea sustinuta, actiunea Amazon a crescut constant, astfel incat averea personala a lui Jeff Bezos a crescut cu 61% intr-un singur an, pentru a atinge 72,8 miliarde de dolari.O alte crestere remarcabila, fondatorul Facebook Mark Zuckerberg care, la doar 32 de ani, are o avere estimata de 56 miliarde de dolari, care il plaseaza pe locul 5.Mark Zuckerberg, Jeff Bezos si confondatorii celuilalt mare gigant al internetului, Google, Larry Page si Sergey Brin (43 de ani amandoi), sunt singurii din primii 20 de miliardari care au mai putin de 60 de ani.Co-fondatorul societatii de plati online Stripe, John Collison (26 ani), este cel mai tanar miliardar care nu si-a mostenit averea, cu 1,1 miliarde de dolari.Printre miliardarii vechii economii apare, in pozitia 544, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, cu o avere estimata la 3,5 miliarde de dolari.Omul de afaceri a contestat in mai multe randuri clasamentul Forbes, apreciind ca nu reflecta adevarata valoare a marcii Trump.In 2017, numarul miliardarilor a crescut cu 13% intr-un an, atingand acum 2.043, un record. Patrimoniul lor a crescut mai mult decat numarul (+18%) si reprezinta acum 7.670 miliarde dolari.SUA raman tara cu cei mai multi miliardari (565), in fata Chinei (319 la care se adauga 67 din Hong Kong), Germaniei (114) si Indiei (101).