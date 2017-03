Inca o lovitura pentru Departamentul Antifrauda din ANAF: Conducerea numita de PSD refuza numirea sefilor de serviciu

Sefii de servicii din DGAF sunt cruciali in combaterea evaziunii fiscale. Ei implementeaza in teritoriu directiile de actiune stabilite la nivelul conducerii si gestioneaza activitatea de control si verificare.Practic, conducerea Fiscului, numita de PSD, refuza sa ii numeasca in functii pe sefii de serviciu care au fost selectati in 2016 printr-un proces intern de durata, care a luat in calcul performantele candidatilor. Propunerea candidatilor pentru cele 106 posturi a fost facuta in noiembrie 2016, iar dupa primirea unor avize necesare de la Agentia Nationala a Functionarilor Publice, conducerea ANAF (in cadrul careia functioneaza Directia Antifrauda) ar fi trebuit sa-i numeasca in functii. Doar ca noua conducere a Fiscului, numita de PSD, a refuzat - potrivit documentului citat - sa-i numeasca definitiv pe functii, prelungindu-le interimatul pana la finalul lunii martie. In aceste conditii, sefii de serviciu nu primesc si salariul aferent functiei de conducere.Mentinerea arbitrariului la nivelul conducerii e doar ultimul dintr-o serie mai lunga de evenimente care au dus la slabirea Directiei Generale Antifrauda. Astfel, bonusurile salariale ale inspectorilor au fost micsorate de la 25% la 5%; conducerea institutiei a fost anuntata saptamana trecuta ca va fi schimbata, dar in ultimul moment premierul nu a mai semnat ordinele; SRI si-a retras 23 de ofiteri din cadrul institutiei.