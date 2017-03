Explicatie halucinanta a Fiscului: Nu putem numi sefi la Directia Antifrauda Fiscala pentru ca Ministerul Finantelor nu ne da bani

ANAF mai arata ca "personalul cu funcții de conducere din cadrul DGAF (Directia Generala Antifrauda Fiscala - n.red.) face obiectul unei evaluări profesionale, ținând cont de analiza unor indicatori de performanță, care se desfășoară până la data de 31 martie a.c", in conditiile in care persoanele propuse in 2016 pentru functiile de sef de serviciu au trecut deja printr-o evaluare tocmai pentru a putea fi propusi in functii.E a doua oara cand ANAF da vina pe bugetul alocat de Ministerul Finantelor pentru banii insuficienti functionarii Directiei Antifrauda din cadrul Fiscului, o directie care gestioneaza dosarele majore de verificare si control. In urma cu o luna, venitul inspectorilor antifrauda a scazut din cauza reducerii bonusului de la 25% din salariu la 5%. Si atunci, seful ANAF, Bogdan Nicolae Stan, a spus ca Ministerul Finantelor a alocat prea putini bani.Reducerea de venituri la Directia Antifrauda Fiscala (o institutie cruciala in lupta impotriva evaziunii fiscale) are loc in paralel cu mariri masive de salarii, pensii, indemnizatii pentru alte categorii de bugetari operate de guvernul Grindeanu.Reamintim ca HotNews.ro a arata ieri ca sefii Fiscului refuza sa numeasca in functii sefii de serviciu din cadrul Directiei Antifrauda Fiscala (DGAF), desi acestia fusesera selectati in urma unui proces de desfasurat in 2016. Conducerea Antifraudei arata intr-un document intern consultat de HotNews.ro ca peste o suta de sefi de serviciu sunt tinuti practic in sah de conducerea ANAF, fara sa fie platiti conform atributiilor de conducere.Precizarea completa a ANAF:Potrivit unei adrese din data de 2.03.2017 transmise de Ministerul Finanțelor Publice Agenției Naționale de Administrare Fiscală, toate promovările în funcție în cadrul ANAF se suspendă până la data la care bugetul MFP, prin suplimentarea alocărilor bugetare la Titlul I "Cheltuieli de personal", va putea permite asigurarea plății salariilor pentru toți angajații.De asemenea, menționăm că personalul cu funcții de conducere din cadrul DGAF face obiectul unei evaluări profesionale, ținând cont de analiza unor indicatori de performanță, care se desfășoară până la data de 31 martie a.c..