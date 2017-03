Sberbank, cea mai mare banca a Rusiei, se retrage din Ucraina, dupa sanctiunile impuse de Kiev si blocajele nationalistilor / VTB cauta si ea un cumparator pentru filiala ucraineana

Gigantul bancar control de statul rus a precizat intr-un comunicat ca a semnat un acord privind vanzarea catre un consortiu de investitori din care face parte banca letona Norvik Banka si "o societate privata belarusa" neprecizataPotrivit unui comunicat al Norvik, societatea belarusa ii apartine lui Said Gutseriev, un om de afaceri cu nationalitate britanica si fiul magnatului rus Mihail Gutseriev.Tranzactia, a carei valoare nu a fost precizata, va antrena o pierdere contabila pentru Sberbank din cauza caracterului "rapid al vanzarii", precipitata de introducerea de noi sanctiuni impotriva bancilor publice rusesti.Aceste masuri au fost decise dupa recunoasterea de catre Rusia a validitatii pasapoartelor emise de "republicile" separatiste autoproclamate in estul Ucrainei.Seful VTB, a doua banca ruseasca, Andrei Kostin, a declarat la randul sau pentru agentiile rusesti ca negociaza cu mai multi potentiali cumparatori, "in principal ucraineni", pentru vanzarea filialei sale din Ucraina.Dupa embargourile comerciale reciproce sau inchiderea spatiilor aeriene, plecarea bancilor rusesti constituie o noua etapa in razboiul economic dintre Kiev si Moscova care a urma anexarii ilegale a peninsulei Crimeea in 2014 si inceputul conflictului soldat cu peste 10.000 de morti in ultimii trei ani in estul ucrainean.Sberbank reprezinta un simbol foarte puternic: peste un milion de clienti in Ucraina si a sasea banca din tara. Banca, mostenitoarea caselor de economii tariste si sovietice, este condusa de Gherman Gref, un fost ministru apropiat de Vladimir Putin.