Lucian Croitoru si-a lansat volumul "Despre economie, cu si fara formule"

Partea a doua cuprinde studii si articole referitoare la aspecte de politica economica specifice economiei romanesti. "Am inclus aici analize referitoare la celebra taiere a salariilor din 2010, la legea darii in plata sau la criza francului elvetian. Tot in aceasta parte am inclus si analize la subiecte care desi nu au fost foarte prezente in presa, sunt de interes general. Ma refer la posibilitatea aparitiei unei noi bule imobiliare in Romania, la pierderile si profiturile Bancii Nationale a Romaniei (BNR), la vanzarile si cumpararile de aur ale bancilor centrale, dar si la politicile monetare si fiscale promovate in perioada 2012-2016", arata Lucian Croitoru in introducerea volumului.Partea a treia este dedicata analizei libertatii economiei romanesti, concluzia fiind ca doua componente ale libertatii economice - libertatea proprietatii si libertatea fata de coruptie - sunt la niveluri foarte joase. Ele constituie cauza profunda care face ca potentialul de crestere a economiei noastra sa ramana relativ scazut si impiedica aparitia unei clase de mijloc solide, care sa garanteze stabilitatea democratiei in Romania.Ultima parte a cartii este formata din mai multe interviuri acordate catorva publicatii romanesti. Interviurile detaliaza aspecte referitoare la probleme esentiale ale economiei si societatii romanesti.