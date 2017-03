Rusia inregistreaza prima crestere a PIB-ului, dupa doi ani

Ultima crestere a PIB-ului s-a inregistrat in ultimul trimestru al anului 2014 (+0,2%).De atunci, tara a cazut in cea mai prelungita criza de la ajungerea la Kremlin a lui Vladimir Putin, in 2000, provocata de prabusirea preturilor la petrol, de care economia ruseasca este foarte dependenta, si de sanctiunile impuse de occident din cauza crizei ucrainene. Aceasta criza s-a tradus printr-o scadere a puterii de cumparare foarte accentuata.Pe ansamblul anului 2016, PIB-ul s-a contractat cu 0,2% dupa -2,8% in 2015, a precizat agentia de statistica Rosstat, confirmand prima sa estimare.Aceste cifre par sa confirme iesirea progresiva din criza a economiei rusesti.Pentru 2017, guvernul prevede o crestere de 0,6%, dar pronosticul ar urma sa fie revizuit in crestere in saptamanile urmatoare. Ministrul Economiei, Maxim Oreskin, se asteapta la o crestere de 2%.