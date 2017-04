Viorel Stefan: Vom face un program convingator si il vom trimite la Bruxelles pana pe 25 aprilie, prin care sa le explicam ca ne incadram in deficitul de 3%

"Cred ca vom face un program convingator pe care il trimitem Comisiei Europene pana pe 25 aprilie, prin care sa le explicam ca ne vom incadra in deficitul de 3%. Pe calculele lor iese 3,6-3,7%. Noi credem ca putem sa facem 3% si, asa cum arata executia la trimestrul unu, sunt convins ca ne incadram in 3%. Mai ramane sa gasim argumente convingatoare si pentru Comisia Europeana si ne straduim sa trimitem acest lucru la Bruxelles pana in 25 aprilie, astfel incat la prognoza de primavara pe care o face Comisia sa fie luate in calcul aceste argumente si poate isi revin si ei si vor recunoaste ca noi avem dreptate inca o data", a spus Viorel Stefan.Potrivit acestuia, exista rezerve inca nevalorificate atat in privinta veniturilor, precum randamentul pe care statul il realizeaza din exploatarea activelor companiilor cu capital de stat, dar si redeventele, din care se colecteaza "inadmisibil de putin", cat si a cheltuielilor."Avem rezerve de potential inca nevalorificat. M-as referi in primul rand la randamentul pe care statul il realizeaza din exploatarea activelor pe care le au companiile cu capital de stat, regiile autonome. Este inadmisibil ca pe toata averea statului sa colectezi uzufruct la nivel de 2,2 miliarde lei in 2016, mai ales ca in ultimii ani s-a implementat management privat in scopul cresterii randamentului, maririi eficientei, ori rezultatul nu este cel scontat. De aceea aici noi vom lua niste masuri destul de indraznete, in sensul cresterii randamentului si cresterii veniturilor pe care aceste active trebuie sa le livreze statului, care este proprietar. Aici noi vom aduce venituri suplimentare. Pe de alta parte, este vorba de politica de redeventa si in general sistemul de fiscalizare a zacamintelor naturale. Inadmisibil de putin se colecteaza din aceasta perspectiva. Undeva la 1,4-1,5 miliarde lei. Acestea sunt resurse care vor suplimenta veniturile bugetare si vor imbunatati structura de venituri a bugetului de stat. Pe partea de cheltuieli si acolo sunt rezerve. Daca ne uitam la modul cum se fac achizitiile publice. Noi avem si in programul de guvernare ideea de a infiinta o unitate centralizata de achizitii publice. Aceasta ideea tinteste tocmai pentru a optimiza cheltuielile si a realiza economii...Pe de alta, avem un angajament in legatura cu auditarea functionarii institutiilor si autoritatilor publice. Vrem ca pe langa Secretariat General al Guvernului sa existe o astfel de unitate care sa elimine redundantele, sa simplifice birocratia, sa elimine cheltuieli suplimentare ce n-au rost", a explicat ministrul Finantelor.Seful misiunii FMI pentru Romania, Reza Baqir, a anuntat pe 17 februarie, intr-o conferinta de presa, ca Fondul Monetar International estimeaza un deficit bugetar pentru Romania de 3,7% pentru acest an si de 3,9% pentru 2018."Pentru anul acesta, estimam ca, daca nu se iau alte masuri in afara de cele incluse deja in buget, deficitul proiectat va fi de 3,7% din PIB. In timp ce deficitul este proiectat la 3,7% intr-un scenariu in care politicile nu se modifica, vedem unele probleme care se configureaza anul viitor. Dupa estimarile noastre, noi proiectam ca deficitul anului viitor va ajunge la 3,9% din PIB. As vrea sa precizez ca estimarile noastre pentru anul viitor se vor modifica odata ce se vor purta discutiile pe bugetul 2018. Informatiile noastre la acest moment se bazeaza pe ceea ce s-a inclus cu privire la anul 2018 in bugetul anului 2017 si pe efectele unor politici care sunt deja luate in considerare, cum ar fi majorarea punctului de pensie care trebuie sa intre in vigoare in cursul acestui an", a spus Baqir.Potrivit acestuia, reducerile succesive de impozite si taxe, majorarile salariale ce depasesc cresterile de productivitate si investitiile publice de calitate de volum redus incep sa ameninte realizarile din ultimii ani si restrang cresterea potentiala a economiei romanesti.FMI recomanda autoritatilor romane sa protejeze anvelopa veniturilor, sa majoreze intr-un ritm moderat salariile si pensiile si, pe termen mediu, sa aiba ca obiectiv un deficit de 1,5% din PIB pentru a reconstrui rezerva financiara (buffer).Potrivit previziunilor economice de iarna publicate la jumatatea lunii februarie de Executivul comunitar, in Romania deficitul public ar urma sa ajunga la 3,6% din PIB in 2017, fata de 3,2% cat estima in toamna, pentru ca in 2018 sa urce la 3,9% din PIB."Bugetul pe 2017 adoptat de noul Guvern contine mai multe reduceri de taxe (in special eliminarea contributiilor sociale pentru pensii mici) la care se adauga majorarea cheltuielilor pentru pensii si salarii in sectorul public. In consecinta, deficitul guvernamental este preconizat sa creasca la 3,9% din PIB in 2018 din cauza efectelor majorarii semnificative a pensiilor programata pentru luna iulie 2017", avertiza Comisia Europeana la vremea respectiva.