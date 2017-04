Bataie pe cei 30 de miliarde de lei - bani de la stat pentru primari. Sevil Shhaideh i-a certat pe edilii care nu au stiut sa completeze cererea de o pagina

Reamintim ca banii de la guvern pentru primarii vin prin PNDL (Programul National de Dezvoltare Locala) si sunt exclusiv bani din bugetul statului, nu de la UE. Acest program a fost criticat dur de partenerii straini si de presa inca de la debutul sau, el fiind deseori folosit de diferitele guverne pentru a-i premia pe primarii obedienti politic. De asemenea, multe din investitiile prin PNDL s-au dovedit a fi adevarate farse costisitoare (terenuri de sport nefunctionale, parcuri in mijlocul padurilor, podete impracticabile etc)."In perioada 17 februarie - 17 martie s-au depus solicitari cu privire la intrarea in PNDL. Intr-adevar, cel mai popular program. Accesul in program - cel mai facil. Deci, nu cred ca exista vreun program in tara asta mai usor de accesat decat PNDL. O pagina, da? Ce am constatat? Ca nici pagina aia nu am reusit sa o completam corect. Am transmis si cred ca sunt printre dumneavoastra colegi care au fost sunati sa isi refaca anexa 3, pentru ca au gresit sume. Deci, a existat tot interesul din partea ministerului sa nu se respinga nicio solicitare de pe PNDL. Am ajuns la peste 12.000 de solicitari, cu un buget de aproximativ 70 de miliarde de lei, deci, peste suma alocata", a declarat Shhaideh la Adunarea Generala a Asociatiei Oraselor din Romania, potrivit Agerpres.In ceea ce priveste prioritizarea, ea a mentionat ca vor fi excluse in primul rand solicitarile neeligibile."Am identificat solicitari de electrificare, solicitari de alimentari cu gaze, de imprejmuire cimitire sau realizare cripte. Nu va suparati, aceste obiective nu sunt eligibile. (...) A doua etapa, la care se lucreaza in acest moment, vom identifica acele proiecte - va dau un exemplu: alimentari cu apa si canalizare care sunt incluse in master planurile de apa si canalizare care au finantare asigurata in Programul de infrastructura mare. Niciun proiect care este inclus in POIM nu va primi finantare in PNDL", a explicat Sevil Shhaideh.Ea a adaugat ca a treia etapa de selectie prevede excluderea proiectelor care au deja o sursa de finantare asigurata prin fondurile europene sau programe guvernamentale."Daca, dupa ce parcurgem aceste etape, suntem tot peste bugetul solicitat, aplicam criteriile din HG 624/2015. Deci nu putem sa vorbim astazi de 'Dati-ne mai mult noua, la orase, in detrimentul municipiilor, comunelor, judetelor'. Noi avem totusi niste criterii aprobate prin HG. (...) Va dau un exemplu - comunele sau localitatile sub 2.000 de locuitori echivalenti nu au fost eligibile in niciun program de alimentare cu apa. (...) Aceste localitati nu au finantare europeana nicaieri. Si atunci vin, ca prioritate, in PNDL, pentru asigurarea acestor proiecte", a precizat vicepremierul.Sevil Shhaideh a mai spus ca realizarea de poduri si podete va avea prioritate, in conditiile in care astfel de lucrari nu constituie obiective eligibile prin alte finantari.