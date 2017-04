Lia Olguta Vasilescu, detalii despre impozitul pe gospodarie: E sistemul american / Fiscalizam totul, veti cere chitanta de peste tot pentru a putea deduce cheltuiala

"Este sistemul american. Ideea e sa scoti din economia neagra toti banii posibili, apropos si de unde incasam ca sa marim salariile: fiscalizam totul", a spus aceasta, invitata la Romania TV.Aceasta a oferit si cateva exemple concrete: "Daca vrei sa iti duci copilul la scoala de balet si sa reduci aceasta cheltuiala, cereti chitanta? Veti ajunge sa cereti de peste tot chitanta".Moderatoarea a intrebat daca va fi vorba si de banii dati pentru meditatii."Si la meditatii, exact. Va duceti copilul la meditatii, cereti si puteti sa va deduceti" cheltuiala.Reprezentantii ministerului Finantelor Publice au demarat in aceasta saptamana discutiille cu reprezentantii mediului de afaceri si cei din randul consultantilor fiscali cu privire la introducerea unui impozit pe gospodarie , dar si in vederea eliminarii cotei unice si introducerea impozitului progresiv.Discutiile sunt deocamdata in faza incipienta, pe masa fiind pusa mai multe scenarii de lucru. "E vorba de un mecanism de deduceri fiscale pentru gospodarii si din cauza ca in acest moment nu exista in Codul Fiscal conceptul de gospodarie si nici cel de familie, asa cum e in alte tari. Acum se incearca o redefinire din punct de vedere fiscal a acestor concepte", au declarat pentru HotNews.ro surse apropiate discutiilor.