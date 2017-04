Primele amanunte despre noul impozit global: Guvernul vrea impozit de 10% incepand din 2018, aplicabil venitului global al unei gospodarii. Statul va angaja consultanti fiscali

Stefan a explicat si notiunea de gospodarie: un grup de persoane, indiferent daca sunt rude sau nu, care au un patrimoniu comun.Ministrul a mai spus ca prin introducerea impozitului pe venitul global se vor putea deduce din baza de impozitare diferite cheltuieli, precum sumele platite pentru scheme de pensii private, asigurarile de sanatate, studii scolare ale copiilor. "Vorbim de aceeasi cota unica de 16% si intentia e ca din 1 ianuarie 2018 sa fie 10% si sa aplice la veniturile globalizate, indiferent de sursa de provenienta, pentru ca doar asa putem introduce sistemul de deduceri fiscale", a declarat Viorel Stefan."Daca vrem dezvoltarea pensiilor private, trebuie sa facem deductibile contributiile la pensii private. Daca vrem sa stimulam anumite programe educationale, trebuie sa le facem deductibile. Se poate merge pana la a determina un anume comportament al cetatenilor: daca ai adus bonuri fiscale de un anume volum, poti sa beneficiezi de o anumita deductibilitate".Viorel Stefan a mai spus ca grupul de lucru din Ministerul Finantelor lucreaza inca la proiect, un prim draft fiind inmanat astazi Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei. El a mai spus ca spera ca proiectul sa fie gata "in scurt timp" pentru a fi pus in discutie publica.De unde vom face rost de atatia consultanti fiscali? Viorel Stefan: "ANAF are 30.000 de angajati, o parte vor deveni consultanti fiscali. Mai avem o Camera a Consultantilor Fiscali. E adevarat ca ei dau consultanta in business, dar poate ca in timp vor merge si spre persoane fizice. Noi oferim aceasta posibilitate; daca nu e atractiva, nu e obligatorie".Cum isi va calcula un contribuabil impozitul pe care il are de plata? "La final de an, consultantul fiscal iti face dosarul. Daca ai tinut bonurile, e posibil sa beneficiezi de deductibilitate la calculul impozitului pe venitul fiscal"."Vom promova institutia consultantului fiscal, nu angajat de contribuabil. Statul va angaja consultanti care-si vor oferi serviciile gratuit. In acelasi context a aparut necesitatea introducerii notiunii de gospodarie: un grup, indiferent daca sunt rude sau nu, constitutie un patrimoniu comun, se inregistreaza la fisc. Se are ca subiect de impunere gospodaria inregistrata fiscal", a mai spus Viorel Stefan.