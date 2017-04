​Impozitul pe venitul global: De unde face rost statul de atatia consultanti fiscali care sa ajute toti romanii? O parte din angajatii Fiscului, vizati de ministrul Finantelor

Viorel Stefan a anuntat intr-o conferinta de presa ca statul va plati acesti consultanti fiscali. Cati vor fi? Cati e nevoie. Si de unde atatia consultanti cat sa ajunga pentru toti cetatenii platitori de impozit? "ANAF are 30.000 de angajati, o parte vor deveni consultanti fiscali. Mai avem o Camera a Consultantilor Fiscali. E adevarat ca ei dau consultanta in business, dar poate ca in timp vor merge si spre persoane fizice. Noi oferim aceasta posibilitate; daca nu e atractiva, nu e obligatorie", a spus Viorel Stefan.Tot miercuri, purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre, a facut la Antena 3 o comparatie intre consultantii fiscali si medicii de familie, spunand ca la un consultant fiscal vor fi alocati mai multi contribuabili.