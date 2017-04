VIDEO Presedintele ANAF: Am colectat pe primul trimestru cu 2 puncte procentuale mai putin decat programul asumat de incasari. Incasari mai mici cu 1,2 miliarde de lei

Presedintele ANAF, Bogdan Stan, a anuntat joi intr-o conferinta de presa la Guvern ca Fiscul a colectat pe primul trimestru al anului cu 1,2 miliarde de lei mai putin decat avea programat, adica si-a realizat 98% din program. In ceea ce priveste comparatia cu primul trimestru al anului trecut, incasarile au crescut cu 1,3%, a mai spus Stan.Bogdan Stan a facut joi, la sediul Guvernului, prima conferinta de presa din mandatul sau.Inregistrarea VIDEO a conferintei:- Am luat toate cele 14 masuri convenite cu premierul- In ce priveste incasarile pe primul trimestru, venituri cu 1,3% mai mult decat T1 2016. In martie am avut crestere de 105,2%, inadrandu-ne practic in cresterea economica asumata de guvern. Inca luptam pentru recuperarea deficitului din ianuarie, cauzat de scaderea cotei TVA de 24% la 20%. Practic, scaderea de 4 puncte procentuale a afectat incasarea veniturilor din TVA in ianuarie- Ca masuri implementate, avem trei directii: cresterea gradului de colectare si conformare prin indrumari si dialog cu contribuabilii.- Avem 923 de esalonari la plata- Am solutionat deconturile cu sume negative de TVA, micsorand perioada de realizare a inspectiilor- Vom directiona inspectori fiscali de la control pe TVA catre controale de fond- In ce priveste Antifrauda, au un rol de pastrare a gradului de conformare si de declarare- Cam atat am avut de spus despre cele 14 masuri- Cum sunt veniturile fata de program?- Poate ANAF sa renunte la angajati ca sa se transforme in consilieri fiscali? Orizontul de timp e 2018. ANAF are aproximativ 25.000 de angajati, suntem subdimensionati cu 3.000.- Ne vom adapta la viitorul impozit pe venitul global- Ati discutat despre deblocarea posturilor la rectificarea bugetara? Speram sa le deblocam, dar tine de ceea ce vom incasa. Le multumesc colegilor care au facut eforturi, chiar daca sunt salarizati sub functia pe care o ocupa- Noua sarcina de consultant fiscal va fi una adiacenta sau full time? Legislatia spune ca un inspector fiscal nu poate di si consultant fiscal, ar fi conflict de interese. E strategia Ministerului de Finante, noi decat o aplicam- Gospodaria nu este foarte bine definita