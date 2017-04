Seful Fiscului recunoaste ca ANAF are un deficit de de 3.000 de angajati

Ministrul de Finante a spus ca va fi nevoie de circa 35 de mii de consultanti fiscali si spera sa atraga personal din domeniul privat oferind venituri tentante in jur de 10 mii de lei.

Stan a spus ca ANAF are 25.000 de angajati, cu 3.000 mai putini decat numarul de posturi alocate institutiei. El a mai spus ca in acest moment legislatia le interzice angajatilor Fiscului sa fie concomitent si consultanti fiscali."ANAF are 30.000 de angajati, o parte vor deveni consultanti fiscali. Mai avem o Camera a Consultantilor Fiscali. E adevarat ca ei dau consultanta in business, dar poate ca in timp vor merge si spre persoane fizice. Noi oferim aceasta posibilitate; daca nu e atractiva, nu e obligatorie", a spus Viorel Stefan.Cateva ore mai tarziu, la Antena 3,Un consultant ar putea sa asiste in medie 200 de gospodarii.