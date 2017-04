Rezervele de grau ale Europei ar putea ajunge la cel mai redus nivel din ultimii 13 ani

Este cel mai redus nivel din ultimii 13 ani."Vedem un cocktail de factori care vor influenta productia de grau in acest sezon si in 2017-2018. Faptul ca situatia UE va fi intr-un echilibru strans, iar stocurile din intreaga lume ar urma sa scada, in special in cazul principalelor state exportatoare, ar putea afecta preturile", a apreciat Andree Defois, seful Strategie Grains.Productia de grau in Europa ar urma sa se redreseze dupa recoltele slabe din Franta si Germania, principalii producatori ai blocului comunitar.In urmatorul sezon, stocurile vor continua sa ramana stranse, in urma majorarii cererii interne, iar exporturile vor compensa majorarea productiei, a explicat Defois.Exporturile de grau ale UE in acest sezon ar urma sa urce cu 300.000 de tone, la 23,5 milioane de tone, estimeaza Strategie Grains. Cererea pentru graul european a crescut, dupa ce Turcia a introdus restrictii la importurile de grau rusesc. Totusi, pana acum exporturile sunt in scadere cu 8,4 milioane de tone fata de anul precedent.Productia totala de grau a Uniunii Europene ar urma sa se majoreze cu 3%, la 305,2 milioane de tone, in sezonul care incepe in iulie, redresandu-se dupa declinul din acest sezon, arata previziunile Strategie Grains. Productia de grau moale a UE va creste cu 6% sezonul viitor, la 143,8 milioane tone.