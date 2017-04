Companiile straine au facut in primele doua luni investitii directe de 655 milioane euro in Romania

In primele doua luni din 2016, investitiile straine directe in Romania au insumat 660,8 milioane euro, arata datele revizuite publicate de catre BNR."Investitiile directe ale nerezidentilore in Romania au insumat 655 milioane euro, din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 834 milioane euro, iar creditele intragrup au inregistrat valoarea neta negativa de 179 milioane euro", a precizat banca centrala.Investitiile straine directe sunt considerate cele mai benefice investitii realizate de companii straine intr-o economie, deoarece sunt realizate pe termen lung si au, de obicei, efecte pozitive asupra economiei si salariilor.In 2016, companiile straine au facut investitii directe in Romania in valoare de 4,08 miliarde euro, in crestere cu 18% fata de anul anterior si nivel-record al ultimilor opt ani.Investitiile straine directe au acoperit integral anul trecut deficitul de cont curent al Romaniei, estimat la 4,1 mliarde euro, potrivit datelor preliminare ale BNR.