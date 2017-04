FMI a imbunatatit estimarea de crestere a economiei Romaniei la 4,2% in 2017, sub prognoza de 5,2% a guvernului

Pentru 2018, FMI prognozeaza ca economia Romaniei va avansa cu 3,4%.Seful delegatiei FMI in Romania, Reza Baqir, a declarat in martie, la finalul unei misiuni a Fondului, ca deficitul bugetar al Romaniei va ajunge in acest an la 3,7% din produsul intern brut (PIB), urmand ca dezechilibrul bugetar sa atinga 3,9% din PIB in 2018.Guvernul a anuntat ca deficitul bugetar nu va depasi in acest an pragul de 3% din PIB impus de tratatele europene.Fondul mai anticipeaza pentru acest an o inflatie de 1,3% in acest an, urmata de un ritm de 3,1% in 2018, dupa un ritm negativ, de -1,6%, in 2016.Somajul va incetini de la 6% in 2016 la 5,4% in acest an si 5,2% in 2018.FMI a imbunatatit estimarea de crestere a economiei mondiale la 3,7% in 2017, de la o estimare de 3,4% in ianuarie, datorita progreselor inregistrate in Europa, Japonia si China, dar a avertizat ca politicile protectioniste pun in pericol redresarea.Institutia se asteapta ca economiile dezvoltate sa profite de redresarea ciclica.Pentru Japonia, FMI a imbunatatit prognoza cu 0,4 puncte procentuale, la 1,2% in 2017, iar pentru zona euro si China cu 0,1 puncte, la 1,7%, respectiv 6,6%.Previziunea pentru economia americana a fost mentinuta la o crestere de 2,3%FMI a revizuit in urcare cu 0,5 puncte procentuale si estimarea la economia britanica, la un ritm de 2% in acest an, considerand ca materalizarea impactului Brexit este de durata.