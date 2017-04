Cum va fi calculat venitul net anual global pe gospodarie; vor fi deduceri pentru RCA, abonament la fitness, bilete la cinema, carti

Impozitul pe venit ar urma sa fie aplicat, de anul urmator, in functie de un venit anual global pe gospodarie, insa o gospodarie va avea dreptul la un venit neimpozabil calculat in functie de numarul de persoane care fac parte din acea gospodarie, precum si la o serie de deduceri, printre care asigurarea pentru casa si masina (RCA), abonament la sala de fitness si dans, bilete la cinema, carti, medicamente sau sustinerea unor entitati nonprofit, potrivit unui draft de modificare a Codului Fiscal aflat in discutie si obtinut de Profit.ro. De asemenea, gospodariile cu venituri mici in care se afla copii minori vor primi, in anumite conditii, sprijin financiar din partea statului, transmite Profit.ro Astfel, o gospodarie formata dintr-o singura persoana va avea un plafon neimpozabil de 24.000 de lei pe an, bani la care statul nu va aplica impozit pe venit. Totodata, va avea dreptul la deduceri cumuland intr-un an 2.000 de lei (in cazul in care plafonul neimpozabil lunar nu variaza). Din venitul total obtinut de acea persoana intr-un an se scad in prima faza cei 24.000 de lei, dupa care se scad si deducerile pana la un maxim de 2.000 de lei pe an, iar la ce ramine statul ar urma sa aplice un impozit de 10%.Venitul anual global (Vag) al unei gospodarii va fi reprezentat de suma veniturilor/castigurilor nete/brute, dupa caz, obtinute de catre fiecare membru al gospodariei din Romania, cu exceptia veniturilor neimpozabile si a veniturile impozabile realizate de persoanele scutite.Nu vor fi luate in calcul la stabilirea venitului impozabil pe gospodarie sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare si aur financiar, primite cu titlu de mostenire ori donatie; veniturile realizate la prima tranzactionare a actiunilor emise de Fondul Proprietatea de catre persoanele fizice carora le-au fost emise aceste actiuni sau de mostenitorii acestora; veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal; veniturile a caror sursa nu a fost identificata.Conform Profit.ro , deducerile acordate vor viza: contribuţia de asigurări sociale şi contributia de asigurări sociale de sănătate datorate şi plătite de către persoanele fizice în baza art. 148 si 170 din Codul fiscal; primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească nivelul unui salariu minim pentru un muncitor necalificat pe gospodărie, citeaza news.ro.