Profit.ro: Guvernul pregateste impozitarea cu 3% a mostenirilor sau donatiilor care depasesc 100 de mii de euro

Guvernul si-a angajat raspunderea in Parlament, acum 4 ani, pentru o lege care stabileste ca fostii proprietari ai caselor nationalizate care nu pot fi despagubiti in natura vor primi puncte in valoare nominala de un leu raportat la valoarea casei, cu care vor putea achizitiona prin licitatie alte imobile sau pe care le vor preschimba in bani, dar dupa 2017, in limita a 14% pe an din suma punctelor, sau actiuni la Fondul Proprietatea.In prezent, la capitolul "Categorii de venituri supuse impozitului pe venit" din Codul Fiscal este stabilit ca sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare si aur financiar, primite cu titlu de mostenire ori donatie sunt venituri neimpozabile. Guvernul vrea insa ca acestea sa fie neimpozabile in limita sumei de 100.000 de euro. Peste aceasta limita, mostenirile sau donatiile respective vor fi impozitate, ca venit, cu o cota de 3%.Tot cu 3% ar urma sa fie impozitate, potrivit draftului, veniturile realizate la prima tranzactionare a actiunilor emise de Fondul Proprietatea de catre persoanele fizice carora le-au fost emise aceste actiuni, precum si veniturile realizate la prima tranzactionare a actiunilor emise de Fondul Proprietatea de catre mostenitorii titlurilor de conversie sau ai actiunilor dobandite inainte de prima tranzactionare.Acelasi impozit ar urma sa fie aplicat si pentru veniturile aferente titlurilor de plata pentru imobile nationalizate. Astazi, in Codul Fiscal este stabilit ca aceste venituri nu sunt impozabile.