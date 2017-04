Rusia: Banca centrala salveaza o banca detinuta in proportie de 49% de Biserica Ortodoxa / In premiera, vor contribui si creditorii

Gestionarea acestui caz era considerata un test pentru asanarea sectorului financiar rusesc din partea Bancii Rusiei, operatiune care a condus la inchiderea mai multor sute de institutii financiare in ultimii ani si a necesitat injectii masive din fonduri publice.De aceasta data, daca banca centrala va oferi un credit de 66,7 miliarde de ruble (1,1 miliarde de euro la cursul de miercuri), "peste 70 de creditori au anuntat ca doresc sa participe voluntar la asanarea financiara", a anuntat Banca Rusiei, intr-un comunicat.Participarea lor va fi facuta prin conversia depozitelor in titluri de datorie pentru 69,7 miliarde de rubel (1,15 miliarde euro), a precizat ea.Redresarea Peresvet, pusa sub tutela in octombrie anul trecut din cauza dificultatilor financiare, va fi gestionata de banca VBRR, controlata de gigantul petrolier semi-public Rosneft.Dosarul este sensibil din mai multe motive. Pe de o parte, societatea este detinuta in proportie de 49% de Biserica, institutie foarte influenta pentru care efectua o serie de tranzactii. Printre clienti se numara companii mari precum producatorii de electricitate Inter-RAO sau RusHydro, care vor participa la salvare.Pe de alta parte, sumele implicate complicau rezolvarea problemei. Pana in prezent, banca centrala a ales sa salveze societati in dificultate oferind fonduri la rate preferentiale, fie plasandu-le pur si simplu in faliment.Banca Rusiei a inchis peste 300 de institutii financiare dupa ce la conducerea sa a ajuns, in 2013, Elvira Nabiulina.