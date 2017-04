Cine va plati impozitul pe venitul global si cine va fi scutit

a) activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere;

b) salarii si asimilate salariilor, prevazute la art. 76 alin. (1) - (3);

c) pensii;

d) activitati agricole, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 105, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica;

a) venituri din activitati independente, definite conform art. 67;

b) venituri din salarii si asimilate salariilor, definite conform art. 76;

c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 83;

d) venituri din investitii, definite conform art. 91;

e) venituri din pensii, definite conform art. 99;

f) venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite conform art. 103;

g) venituri din premii si din jocuri de noroc, definite conform art. 108;

h) venituri din transferul proprietatilor imobiliare, definite conform art. 111;

i) venituri din alte surse, definite conform art. 114 si 117.

a) veniturile realizate din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor mobile sub forma deseurilor care fac obiectul programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

b) veniturile de orice fel, in bani sau in natura, primite la predarea deseurilor din patrimoniul personal;

c) sumele primite pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;

d) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, in conditii de reciprocitate, in virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte;

e) sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare si aur financiar, primite cu titlu de mostenire ori donatie; Pentru proprietatile imobiliare, in cazul mostenirilor si donatiilor se aplica reglementarile prevazute la art. 111; (n.r. - aici este prevazuta o cota de 3% asupra venitului impozabil, stabilit prin deducerea din valoarea tranzactiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei).

f) veniturile nete in valuta primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale ale Romaniei amplasate in strainatate, precum si veniturile in valuta primite de personalul incadrat in institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, trimis in misiune permanenta in strainatate, in conformitate cu legislatia in vigoare;

g) veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale din activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, cu conditia ca pozitia acestora de oficial sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;

h) veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata in Romania, in conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila incheiate de Romania cu alte state, cu organisme internationale sau organizatii neguvernamentale;

i) veniturile primite de cetateni straini pentru activitati desfasurate in Romania, in calitate de corespondenti de presa, cu conditia reciprocitatii acordate cetatenilor romani pentru venituri din astfel de activitati si cu conditia ca pozitia acestor persoane sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;

j) materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimularii vanzarilor, precum si cardurile de reduceri nenominale si transmisibile distribuite gratuit acordate in cadrul unor programe promotionale.

Potrivit documentului de lucru privind introducerea impozitului pe venitul global , publicat miercuri de ministerul Finantelor, sunt scutite de la plata impozitului pe venit "persoanele fizice, pentru veniturile realizate din venituri din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) - (3), ca urmare a desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator".Iata mai jos lista persoanelor care ar urma sa beneficieze de scutiri de la plata impozitului pe venit:1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din venituri din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) - (3), ca urmare a desfasurarii activitatii de. Incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator se face prin ordin**) comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, al ministrului pentru societatea informationala, al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice si al ministrului finantelor publice;3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) - (3), ca urmare a desfasurarii activitatii dein conditiile stabilite prin ordin***) comun al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice, al ministrului economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;4. persoanele fizice, pentru, in conditiile in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si ministrului finatelor publice.Ce categorii de venituri vor fi supuse impozitului pe venitCe venituri sunt definite ca fiind neimpozabile: