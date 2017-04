Adrian Vasilescu: Pentru o revolutie fiscala iti trebuie o infrastructura moderna si o disciplina de fier

Intrebat daca introducerea impozitului pe gospodarii ar putea fi o carte castigatoare, Adrian Vasilescu a raspuns: "Ar putea sa fie o carte castigatoare, in conditiile in care in primul rand va exista o infrastructura moderna si un sistem de disciplina de fier in colectarea darilor".Consilierul guvernatorului BNR anticipeaza formarea unor cozi imense la sediile Fiscului: "Combinat cu introducerea sistemului pe gospodarii, Fiscul iti da tie cetatean al Romaniei salariat obligatia de a te duce la Fisc o data la sase luni sau o data pe an, inca nu s-au decis cum sa se faca aceasta impozitare prin prezenta salariatului la o coada imensa, probabil, de care uneori se va lipsi sau poate ca s-ar putea sa ajungem in situatia in care colectarea nu va mai fi 100% macar de la salarii. Fiscul ar putea sa spuna pai nici acum nu e 100%, pentru ca foarte multi angajatori iau impozitul de la salariati, dar nu-l varsa la Fisc. Asta se poate rezolva usor, ca intregul impozit adunat de la salariati sa fie varsat la Fisc, dar se poate rezolva foarte greu ca toti salariatii sa se duca la timp si sa-si verse impozitul la Fisc, in conditiile in care perspectiva ar putea sa fie sumbra, cu cozi imense, cu pierdere de timp si asa mai departe".