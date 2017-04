Sorin Grindeanu: Veniturile pe primul trimestru al anului vor fi cu 4 miliarde de lei mai mari decat in perioada similara a anului trecut

Acesta a sustinut ca este vorba de o crestere cu 7,2%, "asta ca sa mai eliminam din istoriile spuse de catre unii domni si doamne".Potrivit lui Grindeanu, colectarea TVA crescut in februarie cu 2,5% fata de aceeasi luna a anului trecut iar in martie cu 8,9%, fata de martie 2016.In plus, de al inceputul anului s-au creat 62.000 noi locuri de munca in Romania, astfel incat rata somajului a atins un "record minim istoric ultimii 27 de ani", a mai spus Sorin Grindeanu.