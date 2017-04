Ministrul Finantelor: De anul viitor raman doar doua contributii: CAS si CASS, in sarcina angajatului / Sarcina fiscala pentru activitati independente creste cu 25%

Astfel, de la 1 ianuarie 2018, contributiile sociale vor fi reduse la 35%, de la 39,25% si vor fi datorate exclusiv de angajat."Modificam sarcina fiscala a obligatiilor privind contributiile sociale datorate de angajat si angajator, in sensul preluarii in totalitate de catre angajat. De asemenea, se va modifica modul de stabilire a CAS si CASS in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati independente. Respectiv CAS-ul se va plati fie la bugetul asigurarilor sociale de stat, fie la fondurile de pensii private, baza de calcul fiind cel putin egala salariului minim pe economie. CASS-ul se va plati la nivelul salariului minim pe economie, indiferent de numarul de activitati desfasurate", a declarat, pentru capital.ro, ministrul Finantelor.Acest lucru va aduce o majorare a sumelor minime datorate la stat cu 25% si eliminarea plafoanelor maximale de plata pentru activitati independente.Astazi, baza lunara de calcul nu poate fi mai mica decat echivalentul reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, in vigoare in anul pentru care se efectueaza definitivarea contributiei,mai mare decat echivalentul de cinci ori acest castig, arata capital.ro.De asemenea, angajatorul nu va mai datora nimic la stat pentru angajat, insa va retine la sursa obligatiile angajatului si le va vira la bugetul de stat.