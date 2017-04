Donald Trump a trecut la ofensiva comerciala impotriva Canadei: SUA impun taxe pentru lemnul de constructie si ameninta cu masuri similare pentru lactate

Canada has made business for our dairy farmers in Wisconsin and other border states very difficult. We will not stand for this. Watch! ¬ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2017

Dupa ce a impus luni seara taxe de import pentru lemnul pentru constructii provenit din Canada, presedintele american a scris marti dimineata, pe Twitter: "Canada a facut foarte dificila activitatea producatorilor nostri de lactate din Wisconsin si din alte state de granita. Nu vom tolera asta. Veti vedea".Relatiile dintre presedintele republican si premierul canadian Justin Trudeau pareau mai degraba bune pana acum. Dar, fidel promisiunilor din campanie, Trump a trecut la ofensiva impotriva acordurilor comerciale care, potrivit lui, dezavantajeaza americanii.Reuniti, alaturi de Mexic, in Acordul de liber schimb nord-american (Alena), SUA si Canada au un volum de schimburi comerciale de aproape 545 de miliarde de dolari, cu un deficit de 11,2 miliarde de dolari in defavoarea Washingtonului.Dar, atacand lemnul pentru constructii, Donald Trump redeschide un dosar care divizeaza cei doi vecini de 35 de ani.Ansamblul importurilor de lemn de constructii canadian in SUA s-a ridicat la 5,66 miliarde dolari in 2016, potrivit ministerului american al Comertului, care a anuntat luni seara taxe de import intre 3,02% si 24,12%.Producatorii americani acuza omologii lor canadieni ca exporta acest lemn la un pret de dumping, respectiv inferior costului de productie.Autoritatile canadiene au condamnat initiativa SUA. Guvernul american a cedat "la presiunile lobby-ului forestier din SUA repliindu-se spre protectionism", a afirmat marti Alexandre Cusson, vicepresedintele Uniunii primariilor din Quebec.Daca masurile se bucura de sustinerea producatorilor americani de lemn, ele ingrijoreaza sectorul constructiilor. Potrivit anumitor estimari, costul de constructie al unei case in SUA ar putea creste cu 12% din cauza acestor taxe.Produsele lactate sunt un alt dosar pe care administratia americana vrea sa il redeschida.Inca de saptamana trecuta, cand a vizitat statul Wisconsin, in nordul SUA si un mare producator de lapte si branza, Donald Trump a calificat drept "rusinoase" masurile canadiene de limitare a importurilor de concentrate de proteine lactate.Atacurile americane fac parte din dorinta lui Donald Trump de a renegocia Alena. Acesta a denuntat in perioada campaniei acest acord incheiat in 1994, calificandu-l drept un "dezastru" pentru economia americana si acuzandu-l de disparitia a milioane de locuri de munca.Aceasta ofensiva ameninta si alte sectoare si parteneri. Trump a evocat saptamana trecuta posibile masuri in sectorul otelului, afirmand ca scaderea productiei nationale din cauza cresterii importurilor ameninta securitatea nationala a tarii.